Bova Marina, il “Tempio della Musica” ospita le audizioni live del Premio Mia Martini 2026

Un’occasione unica per i nuovi talenti della musica calabrese. L’APS Lo Scrigno dei Sogni annuncia l’organizzazione di una prestigiosa tappa delle Audizioni Live Calabria del Premio Mia Martini 2026, in programma sabato 7 febbraio a Bova Marina (RC), presso il Tempio della Musica, in via Monte Santo. L’evento, che avrà inizio alle ore 16.30, rappresenta un’importante opportunità per cantanti e interpreti emergenti che desiderano mettersi in gioco e avvicinarsi a uno dei concorsi musicali più riconosciuti e apprezzati del panorama nazionale, dedicato alla grande Mia Martini.

Con il claim “Adesso tocca a te, in palio il tuo sogno”, le audizioni si propongono come un momento di valorizzazione del talento, della creatività e della passione musicale, offrendo ai partecipanti la possibilità di esibirsi dal vivo davanti a una giuria qualificata.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’APS Lo Scrigno dei Sogni nella promozione culturale e artistica del territorio, con particolare attenzione ai giovani e alla diffusione della musica come strumento di crescita, inclusione e identità.

“Per informazioni sulle audizioni è possibile contattare il referente al numero 328 3012801. Un appuntamento da non perdere per chi sogna di trasformare la propria voce in un percorso artistico concreto, in una cornice che celebra la musica e i suoi valori più autentici”, c’è scritto in una nota.