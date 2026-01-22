Bonelli attacca il Governo blaterando: “Sud devastato dal ciclone Harry, Meloni sabota le politiche climatiche”

“In un solo giorno il ciclone Harry ha provocato danni per un miliardo di euro in Sicilia e Calabria. Stiamo assistendo a una tropicalizzazione del meteo del Sud del nostro Paese, e non solo, con effetti devastanti su persone, immobili, infrastrutture e, di conseguenza, sulla nostra economia. Di fronte a questa devastazione, la destra a trazione trumpiana che governa l’Italia, da Meloni a Salvini, ha sabotato tutte le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici: dallo stop al Green Deal, alla legge europea sul ripristino della natura, fino all’ostilità verso le energie rinnovabili. Il Governo, invece di mettere in sicurezza il territorio dagli eventi meteo estremi — che, come indicano tutti i report scientifici, saranno sempre più frequenti — e dal rischio idrogeologico, pensa di investire 14 miliardi di euro per il ponte sullo Stretto di Messina. Il Governo faccia l’unica cosa utile per il Paese: non segua Trump nelle sue follie contro le politiche climatiche e utilizzi i fondi del ponte per mettere in sicurezza l’Italia“. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.