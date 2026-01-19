Board of Peace per Gaza, c’è un nome a sorpresa: Trump invita Putin

Vladimir Putin è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a prendere parte al “Board of Peace” per Gaza, l’organo composto da alti funzionari internazionali che dovrà assicurarsi di mantenere la pace e l’ordine a Gaza gestendone la transizione post Hamas. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti. Lo riporta l’agenzia di stampa russa “Tass”. L’invito di Trump a Putin è ”in fase di valutazione”, ha aggiunto Peskov.

“Anche il presidente Putin ha ricevuto un’offerta attraverso i canali diplomatici per unirsi a questo ‘Consiglio di Pace’. Stiamo attualmente studiando tutti i dettagli di questa proposta“, ha detto Peskov ai giornalisti. “Speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli“, ha aggiunto.