Board of Peace Gaza, Tajani: “Italia fuori? Problema con la Costituzione”

In merito all’ingresso dell’Italia bel Board of Peace promosso da Donald Trump “ci sono problemi di tipo costituzionale”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti a margine del forum imprenditoriale Italia-Germania a Roma. “Noi guardiamo con grande attenzione a tutte le iniziative portatrici di pace, compreso il bord of peace. Però è difficilmente superabile l’ostacolo costituzionale“, ha ribadito il ministro. Quindi, “prima di qualsiasi valutazione, bisogna fare una valutazione di tipo costituzionale. I trattati internazionali devono avere anche un passaggio parlamentare, ma questo è secondario come problema, perché prima c’è l’aspetto costituzionale“.

L’articolo 11 della Costituzione “dice che si può aderire a un accordo internazionale se non c’è la garanzia di una ‘equiparazione’ di poteri” e “l’articolo 9 della proposta presentata dal board of peace non garantisce questo“, spiega il ministro.