Board of Peace Gaza, il Vaticano conferma: Papa Leone ha ricevuto l’invito da Trump

Nel Board of Peace che dovrà occuparsi del mantenimento della pace a Gaza ci potrebbe essere anche il Papa. Il Pontefice ha ricevuto, infatti, l’invito da parte di Donald Trump al pari di diversi capi di stato di tutto il mondo. Lo ha rivelato il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, ai margini di un evento a Roma. Trump, ha osservato Parolin, “sta chiedendo a vari paesi di partecipare, mi pare di avere letto che anche l’Italia sta riflettendo se aderire o meno.

Anche noi abbiamo ricevuto questo invito, il Papa ha ricevuto l’invito e stiamo vedendo che cosa fare, stiamo approfondendo. E’ una questione che esige un po’ di tempo per dare la risposta“.