Bim Bum Basket Rende, a Matera parte il girone di ritorno: ufficiale l’arrivo di Sidy Lamine Diakhate

La Bim Bum Basket Rende si prepara alla prima giornata del girone di ritorno della Serie B Interregionale, in programma domenica 18 dicembre alle ore 18:00 al PalaSassi di Matera, dove i biancorossi affronteranno l’Ondatel Virtus Matera. Dopo un’andata complessa, la squadra rendese entra nella seconda metà di stagione con un obiettivo chiaro: giocarsi tutte le proprie carte per mantenere la categoria. Sarà un percorso impegnativo, ma il gruppo è determinato a sfruttare ogni partita per risalire la classifica.

Alla guida c’è coach Carbone, chiamato a dare continuità al lavoro avviato nelle ultime settimane. Il club attende inoltre alcuni nuovi innesti, utili a rinforzare rotazioni e competitività in vista di un girone di ritorno che non concede margini di errore. La Virtus Matera si conferma avversario solido, soprattutto in casa. Per Rende sarà fondamentale mantenere ordine e lucidità nei momenti chiave, trovare equilibrio tra difesa e gestione del ritmo e valorizzare l’apporto di tutto il roster. Una gara impegnativa, ma anche un primo test per misurare la reazione della squadra in questa fase cruciale della stagione.

Per la Bim Bum Basket Rende inizia un girone di ritorno che vale una stagione. Il club, nel frattempo, ha ufficializzato l’innesto di Sidy Lamine Diakhate, ala 2 metri e proveniente da Genova, serie B Interregionale. “La presenza che ci serve”, hanno sottolineato dalla società, in attesa del rientro di Dovera.