Biagio Conte, Schifani: “un esempio di solidarietà che continua a parlare alla Sicilia”

“Nel ricordare Fratel Biagio Conte a tre anni dalla sua scomparsa, la Sicilia rende omaggio a un uomo che ha fatto della solidarietà e della carità una scelta di vita. Con semplicità e coerenza, Fratel Biagio ha camminato accanto agli ultimi, offrendo aiuto concreto, ascolto e dignità a chi era in difficoltà. Il suo esempio rappresenta un patrimonio morale per tutta la nostra comunità e un invito costante a non voltarsi dall’altra parte”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel giorno del terzo anniversario della scomparsa del missionario laico Fratel Biagio Conte.

“La Regione ne onora la memoria riconoscendo il valore di un impegno che continua a parlare alle coscienze e a indicare una strada di umanità e speranza”, conclude Schifani.