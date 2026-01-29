Baz Sripirom d’oro in Asia: “bello vincere davanti alla mia famiglia. Ma che fatica il viaggio…”

Un’altra medaglia d’oro arricchisce la straordinaria carriera internazionale di Baz Sripirom. L’atleta thailandese ha conquistato il gradino più alto del podio per la quarta volta a livello personale, contribuendo alla nona medaglia d’oro complessiva della nazionale thailandese, da anni punto di riferimento assoluto in Asia. “È stato un torneo internazionale davvero ottimo per me“, racconta Sripirom. “È la quarta volta che vinco l’oro e sono molto felice, anche perché la competizione si è svolta vicino a casa mia. La mia famiglia – ed è una famiglia numerosa – è venuta a vedere la partita. È stato davvero divertente e considero questo torneo estremamente positivo“.

La vittoria, per l’atleta, non è mai stata in discussione: “ero sicuro che avremmo vinto l’oro. In Asia la Thailandia è la numero uno da molto tempo. Fin dall’inizio ero convinta che ce l’avremmo fatta“. Un successo costruito anche grazie alla forza del gruppo: “giocare insieme è stato fantastico, abbiamo giocato davvero bene e vissuto momenti bellissimi in Thailandia“.

Non è mancato, però, il lato più faticoso dell’esperienza, soprattutto nel viaggio verso l’Italia. “È stato lunghissimo“, spiega Sripirom. “Ho avuto qualche problema con la conferma delle date delle vacanze e ho comprato il biglietto solo tre giorni prima della partenza. I voli diretti erano finiti e ho dovuto fare tre scali: Roma, poi Cina e infine Bangkok. In totale ventinove ore di viaggio. Ero davvero stanco“.

Archiviata la parentesi internazionale, ora la concentrazione è tutta sul campionato italiano e sulla Reggio Bic. “La mia testa è totalmente focalizzata sulla squadra“, sottolinea. “La prossima partita contro Bergamo sarà fondamentale. Abbiamo bisogno di punti per risalire in classifica. Sappiamo che non sarà facile, perché Bergamo ha ottimi giocatori, ma dobbiamo lavorare sodo e dare il massimo per riuscire a vincere“.

Dall’oro asiatico alla sfida in campionato: per Baz Sripirom non c’è tempo per fermarsi. La fame di vittorie è sempre la stessa.