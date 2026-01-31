Basket, ultima della stagione regolare per la Dierre Reggio Calabria

Ultimissima di stagione regolare per la Dierre. Si gioca domenica 1 febbraio alle ore 18. I bianco-blu di Coach Inguaggiato giocano in casa di un Cus Palermo, voglioso di punti Poule Promozione. La Dierre è già da tempo matematicamente prima e matematicamente qualificata per la seconda fase, la Poule Promozione.

Il regolamento della seconda fase e le possibili avversarie

Nella seconda fase, le squadre portano con sé i punti della prima fase negli scontri diretti e affrontano le formazioni dell’altro girone, per un totale di 10 partite nella Poule Promozione e 8 nella Poule Retrocessione. Le prime sei sono ammesse ai play-off al meglio delle tre gare; le squadre dal 7º al 10º posto partecipano al play-in in gara secca per qualificare altre due squadre ai play-off.

Ad occhio e croce, dunque, Capitan Scortica e soci affronteranno le varie Alfa, Gela, Comiso, Gravina ed una tra Giarre e Cus Catania. Gare tutte in contemporanea, anche perché, anche nel girone West si lotta per il piazzamento. Trapani e Svincolati già dentro con la quinta piazza che potrebbe premiare una tra Castanea, Gioiese e proprio Palermo.

Perché serve una vittoria

Servirà massima attenzione in casa bianco-blu per non perdere di vista la classifica generale: in caso di sconfitta infatti, i reggini, qualora Palermo si qualificasse avranno due punti in meno nel nuovo ranking. Quindi, tocca vincere. Morale altissimo in casa bianco-blu dopo la ricca vittoria contro il team leader della prima parte del campionato, gli Svincolati Academy. Palermo arriva alla gara dopo la decisiva sconfitta subita in casa del Nova: Pirrera è il re dei marcatori, Bruno, Inzerillo, Benfratello sono un gruppo collaudato che in casa rende in più che lontano. Arbitrano la sfida i signori Mineo e Barbera di Trapani.