Basket, sfida a senso unico per la Dierre: i reggini trionfano contro Svincolati Academy

Una partita a senso unico, decisa sin dai primi dieci minuti di gioco. La Dierre Basketball Reggio Calabria ha letteralmente travolto la Svincolati Academy, imponendosi con un netto 95-58 e vendicando così la sconfitta patita nella gara di andata. Un riscatto completo, costruito con determinazione e rispetto assoluto del piano di gara messo a punto dallo staff tecnico guidato da Coach Inguaggiato. I padroni di casa sono partiti col piede giusto, lanciando un’accelerata pazzesca già nel primo quarto, chiuso sul parziale di 27-5.Una morsa difensiva implacabile (molto bene Miljianic)e un attacco fluido hanno immediatamente spezzato le resistenze avversarie. La Svincolati, che pagava a caro prezzo l’assenza dei suoi punti di riferimento Alioto e Letizia, è andata subito in grande difficoltà e non è più riuscita a rientrare in partita.

I quarti successivi hanno solo confermato il dominio schiacciante della formazione reggina, che all’intervallo già volava sul 54-18 e gestiva il proprio ampio vantaggio fino al suono della sirena finale. L’ultimo parziale è stato l’unico a favore delle ospiti (19-27), in una fase ormai di puro recupero morale. Per la Dierre, prestazione di squadra corale e convincente. A guidare la carica offensiva Jovan Miljianic con 20 punti e capitan Scortica con 17, ben supportati da Arrighini (12) ed Epifani (11). Un contributo importante arrivato da tutti i giocatori utilizzati, segno di un gruppo concentrato e motivato. La Mastra realizzerà la tripla in buzzer di terzo quarto. Il giovane Enrico Ripepi una bella tripla appena entrato in campo insieme a Iannó.

Per gli Svincolati Academy hanno cercato di tenere la testa alta Aiello e Druzhrliubov, (bella la sua schiacciata) entrambi a 14 punti, ma senza poter realmente incidere sulle sorti del match. Nel prossimo turno, ultimo della prima fase, il primo febbraio, i bianco blu giocheranno in casa del Cus Palermo.

Il tabellino

Dierre Basketball Reggio Calabria-Svincolati Academy 95-58 (27-5, 27-13, 22-13, 19-27).

Dierre: Petrovic 5, Miljianic 20, Alescio 6, Scortica 17, Donati 4, Ripepi 3, Iannó, La Mastra 7, Fazzari 7, Arrighini 12, Epifani 11, Cernic 3. All. Inguaggiato. Ass Marcianó.

Svincolati: Colica 5, Aiello 14, Druzhrliubov 14, Doria 3, Aliprandi 3, Onwuta 5, Lado 4, Irienti 5, Maccarone 4, Amato. All Marisi.

Arbitri: Lo Presti di Bagnara e Prestia di Catanzaro.