Basket, prima del girone di ritorno in trasferta per la Viola: si va a Molfetta. La presentazione della sfida

Prima trasferta del girone di ritorno per la Redel Viola Reggio Calabria, sul parquet della Virtus Molfetta. E sebbene alla gara di andata i roster fossero ancora in rodaggio, è lecito attendersi una nuova sfida equilibrata come quella disputata al PalaCalafiore lo scorso 5 ottobre. I neroarancio vinsero 77-71, con una gran rimonta nel secondo tempo, ed anche stavolta il risultato è un’incognita, ad ennesima riprova di un girone F che non tiene conto delle distanze in classifica.

Reggini al secondo posto a 22 punti (e in scia da 6 vittorie consecutive), pugliesi invece a quota 16, con il recente avvicendamento in panchina. Proprio contro la compagine dello Stretto ci sarà l’esordio alla guida tecnica per coach Ilario Azzolini, che prende il posto di Gianluca Gallo. Match che si disputerà a porte chiuse: due giornate il provvedimento dopo gli episodi accaduti al PalaZumbo di Brindisi; la prima è stata già scontata contro Barcellona in cui si è registrata l’ultima vittoria della Virtus. Hanno fatto seguito due sconfitte consecutive, in esterna, prima contro Mola e poi nella scorsa settimana, il ko sul campo del Castellaneta. Organico della Virtus in cui spiccano importanti individualità, da Pieri a Daunys, così come Favali, Bolis e Quarta, senza dimenticare Sirakov, il lungo Senghor ed il nuovo innesto, Natalini.

Palla a due al PalaPoli prevista per le ore 18; incontro che sarà diretto da Giorgia Carella e Matteo Conforti rispettivamente delle sezioni di Brindisi e Matera (crono, Roberta Baldassarre di Bari). Prevista diretta YouTube sul canale della formazione virtussina e condivisione sulle pagine social della Pallacanestro Viola.