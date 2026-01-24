Basket, la Nova chiude la prima fase imbattuta al PalaTorre

Si chiude con l’imbattibilità interna del PalaTorre la Prima Fase del campionato di Serie C “West” per la NOVA Basket, che batte il CUS Palermo 93-91 al termine di una partita intensa, combattuta ed equilibrata fino all’ultimo tiro. La squadra dei coach Pizzuto e Gentile trova di fronte un roster combattivo, che mette in difficoltà i padroni di casa per tutto l’arco del match. Alla sirena finale sono decisivi due liberi di Bittar, miglior realizzatore della squadra locale con 22 punti, i 13 di Senbergs ed i 12 punti di Carlo Stella. Al CUS non bastano invece i 30 punti del solito Pirrera, i 13 di Bruno ed 1 12 del sempreverde Andrè.

La cronaca

L’avvio è favorevole agli ospiti (0-8), ma la NOVA rientra gradualmente grazie ad Akele, Musikic e Bittar, chiudendo il primo parziale sotto 20-21. Nel secondo periodo la partita resta intensa e non certamente spettacolare: Senbergs e Golino spingono i padroni di casa, Palermo risponde con Alioto e Pirrera, e dopo continui sorpassi e controsorpassi si va all’intervallo in perfetta parità sul 46-46. Al rientro dagli spogliatoi la NOVA prova a cambiare marcia. Musikic colpisce subito da tre e poi serve Miletic, Bittar si accende in attacco e Carlo Stella mette la firma con una tripla pesantissima. Palermo resta però aggrappata alla partita grazie al solito Pirrera, ma i biancoblù riescono a costruire il primo vero margine di serata, chiudendo il terzo periodo avanti 75-69. Benfrartello inaugura l’ultimo parziale, Bittar nuovamente con la tripla dall’angolo e con l’appoggio per l’80-71.

Bruno dalla lunetta, Pirrera dal post basso, Inzerillo dalla lunga distanza ed il CUS è nuovamente al -4. Bittar dalla lunetta, Bruno a rimbalzo d’attacco, Akele al ferro, Andrè dal post, El Showehy in lunetta ed 87-81 al 36’30”. Alioto piazza la bomba poi la transizione del -1 a -2’44”. Bittar ed Andrè appoggiano al ferro, Golino ai liberi fa 2/2, poi Bonanno per la parità a quota 91 a -1’08”. Nel finale punto a punto è ancora Bittar, glaciale dalla lunetta, a firmare il +2 decisivo, mentre l’ultima azione palermitana non va a buon fine.

Il tabellino

NOVA Basket – CUS Palermo 93-91 (20-21; 46-46, 75-69)

NOVA Basket: El Showehy 7, Akele 12, Gentile, Bittar 22, Senbergs 13, Paez 2, Bosco ne, Carlo Stella 12, Golino 8, Miletic 5, Musikic 10, Llaneza 2. Coach: Pizzuto-Gentile.

CUS Palermo: Pirrera 30, Gulizzi, Bonanno 8, Filippone 2, Bruno 13, Andrè 12, Bertolino ne, Inzerillo 8, Benfratello 4, Alioto 11, Fontana, Geraci 3. Coach: Catania.