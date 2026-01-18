Basket, la capolista Dierre mette il turbo nel finale: a Messina finisce 70-83

Una prova di carattere, solidità e freddezza nel momento decisivo. La Dierre Basketball Reggio Calabria conquista una preziosissima vittoria in trasferta sul difficilissimo campo del Castanea Basket, imponendosi con il punteggio di 70-83. Un successo che non vale solo due punti, ma che sigilla ufficialmente il primo posto nel girone West della C Unica a due giornate dalla conclusione della prima fase. La gara, valida per il campionato di Serie C, è rimasta sui binari dell’equilibrio per oltre trenta minuti con i reggini avanti ma mai in chiave decisiva grazie al fattore campo ed alla voglia di riscatto dei giallo-viola. Nei primi due quarti, il Castanea ha tenuto botta con estrema determinazione, affidandosi a una grande precisione dall’arco: diverse triple, firmate da autori differenti, hanno permesso ai padroni di casa di restare incollati al match.

La Dierre, dal canto suo, è rimasta sempre avanti nel punteggio grazie a un gioco corale e disciplinato. I primi tre parziali (23-24, 22-24, 17-15) descrivono perfettamente una partita a scacchi, con i messinesi pronti a rispondere colpo su colpo ai mini-break reggini. La musica è cambiata drasticamente all’ultimo cambio di campo. Nella frazione decisiva, i ragazzi di coach Francesco Inguaggiato hanno alzato drammaticamente l’intensità. La Dierre ha concesso ai padroni di casa appena 8 punti in dieci minuti, mentre l’attacco ha continuato a produrre con regolarità. Il parziale netto di 8-20 nel quarto periodo ha scavato il solco definitivo, mettendo la firma sulla vittoria.

A guidare il trionfo reggino è stato il tandem delle meraviglie Epifani-Cernic:Roberto Cernic: Autore di una prestazione “monstre” da 28 punti, l’esterno laziale si è confermato un terminale offensivo implacabile e decisivo al tiro. BennyEpifani: invece, a referto con 23 punti, ha mostrato una crescita e una maturità impressionanti, giocando, probabilmente la più bella gara da quando veste questa canotta,gestendo i ritmi della gara con estrema lucidità. Prezioso il suo contributo da 13 punti in una prova generosa che ha garantito solidità sotto le plance per Jovan Miljianic.

Tra le fila del Castanea, non sono bastati gli sforzi di Husam (14 punti), Durakovic (13) e Barbera (12), oltre ai contributi in doppia cifra di Bellomo e Giannullo (11 ciascuno). Questa vittoria “di razza” permette alla Dierre di consolidare la propria posizione e di guardare con ottimismo alla seconda fase. La squadra ha dimostrato di aver acquisito la giusta mentalità anche in trasferta, raccogliendo segnali importanti in vista del prosieguo della stagione. Con il primo posto già in tasca, le ultime due giornate, grazie alla formula redatta dalla Fip, avranno ugualmente valenza perché i punti della prima fase verranno trasportati nella seconda.

Il tabellino

ASD Castanea Basket 2010 – A.S.D. Dierre: 70-83 (23-24, 22-24, 17-15, 8-20)

Castanea: Husam 14, Durakovic 13, Barbera 12, Bellomo 11, Giannullo 11, Sabattini 6, Cordaro 3, Nicolosi 0, Libro 0, Meskhi 0, Romano 0, Caltabiano 0.All Frisenda

Dierre: Cernic 28, Epifani 23, Miljanic 13, Scortica 7, Donati 4, Petrovic 4, Alescio 2, Arrighini 2, Ripepi 0, Iannò 0, La Mastra 0, Fazzari 0.All Inguaggiato Ass Marcianò

Arbitri Cavallaro di Zafferana Etnea e Cantarella di Giarre.