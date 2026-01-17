Basket, Dierre Reggio Calabria a Messina per il derby dello Stretto

Il Derby dello Stretto in casa del Castanea, programmato per sabato 17 gennaio alle ore 19, il turno casalingo contro Svincolati Academy Milazzo e la sfida di chiusura, in trasferta a Palermo sono le gare in programmazione per la Dierre di Coach Inguaggiato. Il derby a Messina sarà un buon modo per lo staff tecnico bianco-blu per fare integrare nel migliore dei modi la new entry Elias Donati. Nella gara di andata vinse la Dierre 91 a 76. Oggi, le motivazioni dei giallo-viola sono totali, anche perché con un roster di questo calibro, Castanea non può permettersi il lusso di non raggiungere la fase per puntare alla promozione.

Roster forte allenato dal founder Filippo Frisenda. I veterani Bellomo, Usam, Barbera e Giannullo sono l’asse portante, in campo anche un ex come il giovane Gianfranco Romanò,insieme alla new entry Sabattini, ed i promettenti Fontana, Durakovic e Meskhi. Arbitrano la sfida Cavallaro di Zafferana Etnea e Cantarella di Giarre. Palla a due alle ore 19 al Palasport di Ritiro di Messina.

Il regolamento e la formula di Poule Promozione e Retrocessione

Tre giornate al termine della prima fase di campionato in C Unica Calabria/Sicilia. E’ doveroso ricordare la formula: al termine delle 16 partite di regular season, le prime cinque dei due sottogironi sono ammesse alla Poule Promozione (la Dierre è già matematicamente qualificata), le ultime quattro alla Poule Retrocessione. Le squadre portano con sé i punti della prima fase negli scontri diretti e affrontano le formazioni dell’altro girone, per un totale di 10 partite nella Poule Promozione e 8 nella Poule Retrocessione. Successivamente, le prime sei sono ammesse ai play-off al meglio delle tre gare; le squadre dal 7º al 10º posto partecipano al play-in in gara secca per qualificare altre due squadre ai play-off. Per la Poule Retrocessione, le ultime due retrocedono direttamente; le squadre dal 3º al 6º posto parteciperanno al play-out che mette in palio una sola salvezza, per un totale di 5 retrocessioni.