Barcellona Pozzo di Gotto, i controlli del fine settimana: 2 denunce e 2 giovani segnalati

Nel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona P.G. (ME) hanno predisposto un apposito piano di controlli e pattugliamenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, nonché a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, verificando il rispetto del Codice della Strada, in particolare sul delle norme che sanzionano la guida in stato di alterazione psicofisica.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno contestato diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che arrecano pericolo alla circolazione, nonché all’incolumità di automobilisti e pedoni.

Al termine delle attività, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria tre persone sorprese alla guida in stato di alterazione psico/fisica da stupefacenti, guida senza patente e porto abusivo di armi.

Inoltre, nell’ambito dei controlli connessi al contrasto del consumo di stupefacenti, 2 giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori, in quanto trovati in possesso di dosi di stupefacente detenute per uso personale, sequestrate dai militari e inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. Durante il controllo sono state identificate 58 persone, controllati 38 veicoli e sono state elevate contravvenzioni per violazioni al CdS elevate per un importo complessivo di oltre € 5.600,00.