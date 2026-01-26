Banco BPM: moratoria di 12 mesi a sostegno delle province di Catania, Messina e Siracusa

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia, Banco BPM interviene ancora per dare supporto alle famiglie e alle imprese colpite nelle province di Catania, Messina e Siracusa. Dopo lo stanziamento di un plafond di 50 milioni di euro, la banca integra gli interventi sul territorio attivando una moratoria grazie alla quale sarà possibile richiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti per le imprese e dei mutui per le famiglie residenti o aventi un sito produttivo nelle tre province danneggiate dal maltempo.

La richiesta di sospensione delle rate va presentata entro il 31 marzo prossimo. Inoltre, che Banco BPM ha da tempo avviato un’iniziativa commerciale finalizzata a fornire liquidità e protezione ai clienti che si attivano per prevenire o mitigare i danni provocati da fenomeni climatici avversi, mettendo a loro disposizione un finanziamento chirografario e una polizza catastrofale a condizioni agevolate.

“Banco BPM esprime solidarietà a tutte le persone colpite dal maltempo – interviene Luca Mazzini, Responsabile della Direzione territoriale Centro-Sud di Banco BPM – Dopo l’attivazione di un plafond di 50 milioni di euro nei giorni scorsi, vogliamo ampliare attraverso la moratoria il supporto destinato alle famiglie e alle imprese siciliane che devono fronteggiare questo delicato momento. Un ulteriore segnale della vicinanza di Banco BPM al territorio siciliano”.