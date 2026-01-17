Bagnara, Romeo (Forza Italia giovani): “la città è ferma, puntiamo su ascolto e coinvolgimento”

“Bagnara sembra essere rimasta ferma, quasi “ibernata” in problemi storici che le ingenti risorse finanziarie degli ultimi anni avrebbero dovuto risolvere. Quei fondi, che dovevano essere il volano per un deciso cambio di passo, sono rimasti quasi inutilizzati o distolti, vanificando gli effetti sperati. Noi, pur vivendo spesso la realtà del pendolarismo lavorativo, non siamo disposti a restare spettatori passivi del declino della nostra terra”. E’ quanto afferma Emanuele Romeo, Coordinatore giovani di Forza Italia Bagnara

“Basta con la politica del palazzo”

“In questi anni abbiamo assistito a un paradosso: l’assenza di una politica inclusiva che sostenesse i cittadini coraggiosi pronti a investire nel territorio. Chi ha creduto in Bagnara è stato lasciato solo. Noi crediamo, invece, che le risorse umane del nostro paese siano il vero motore per un rilancio economico e sociale che non può più attendere”, puntualizza la nota.

“I nostri pilastri…”

“Protagonismo giovanile: Non vogliamo essere comparse, ma attori responsabili di un progetto credibile e, soprattutto, attuabile. Identità e tradizione: Una Bagnara moderna deve essere incardinata nella propria storia e nelle proprie radici, valorizzando il lavoro instancabile delle attività commerciali e associazioni che, oggi, sono le uniche a mantenere alta l’immagine culturale e turistica del paese. Concretezza istituzionale: vogliamo un dialogo serio con la Città Metropolitana affinché smetta di essere “Reggio-centrica” e guardi alle periferie, e una capacità reale di intercettare i fondi regionali, nazionali ed europei. Sostenibilità e trasparenza: idee chiare, passione e “gambe solide” per camminare verso un cambiamento che sia finalmente sostenibile, sia politicamente che economicamente”, spiega la nota.

“Il nostro impegno sarà quello di continuare nell’ascolto e nel coinvolgimento. Invitiamo tutti i giovani di Bagnara che hanno ancora voglia di lottare a unirsi a noi. Non cerchiamo deleghe in bianco, ma compagni di viaggio per costruire il futuro che meritiamo. Bagnara non è un posto da cui scappare, è un posto da ricostruire insieme. Se non ce ne occupiamo noi, lo farà qualcun altro al posto nostro, con logiche che non ci appartengono. Insieme con coraggio, per Bagnara”, conclude la nota.