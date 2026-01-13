Attenzione: in corso una truffa via email sul rinnovo della Tessera Sanitaria

“Attenzione: tentativo di truffa in corso.
Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute. Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un falso sito web, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti.
Cosa fare:
• NON cliccare sui link
• NON inserire dati personali o finanziari
• CANCELLARE immediatamente il messaggio
Per informazioni corrette fare riferimento al sito del Ministero della Salute”. È questo il pubblicato su Facebook dal profilo ufficiale del Ministero della Salute.