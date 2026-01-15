Atm Messina, Grillo precisa: “abbiamo più di 300 autisti e la nostra flotta conta più di 200 bus”

Il presidente di ATM Messina, Carla Grillo, interviene in merito alle notizie sulla presunta carenza strutturale di operatori di esercizio, sul numero di autobus che sarebbero fermi per guasto e sulle corse soppresse. “In questi giorni, sono circolati dati su cui non esiste alcun riscontro oggettivo. Ho letto numeri affatto corretti e spropositati sulla mancanza di personale autista, sulla quantità di autobus che sarebbero fuori servizio in quanto guasti e sulle corse soppresse. Appare nuovamente palese il tentativo di qualcuno di screditare l’enorme lavoro che è stato fatto in questi anni da ATM, forse perché pensa di trarne giovamento politico. Tuttavia, gli enormi progressi di questi anni sotto gli occhi di tutti. Abbiamo più di 300 autisti e a fine dicembre abbiamo assunto 16 operatori di esercizio, mentre altri 15 verranno assunti a breve“, rimarca Grillo.

“La flotta ATM conta più di 200 bus e ogni giorno eroghiamo ben 1950 corse, garantendo la copertura dell’intero territorio comunale. Giornalmente le corse soppresse si attestano intorno al 3%, quindi una percentuale irrisoria che non influisce minimamente sulla qualità del servizio. Spiace dover leggere informazioni non veritiere, che spesso vengono diffuse con leggerezza, senza alcun tipo di verifica. La governance dell’Azienda è sempre stata disponibile al confronto. Sarebbe più corretto, oltre che saggio, approfondire gli argomenti, prima di diffondere notizie fuorvianti, per non apparire semplicemente megafono di qualcuno”, conclude Grillo.