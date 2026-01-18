Assurdo in Coppa d’Africa: rigore per il Marocco e il Senegal lascia il campo. Poi succede di tutto! | VIDEO

Stanno facendo il giro del mondo le immagini relative alla finale della Coppa d’Africa 2026 fra Senegal e Marocco. Partita che sembrava doversi conclude a reti bianche nei tempi regolamentari, salvo un intervento del Var a tempo scaduto che ha assegnato un calcio di rigore al Marocco, padrone di casa, per un fallo su Brahim Diaz. I giocatori del Senegal sono esplosi in una forte protesta con il direttore di gara e, su ordine dell’allenatore, hanno lasciato il campo per proteste fra l’incredulità generale.

I tifosi del Senegal hanno protestato duramente sugli spalti, tanto che è dovuta intervenire la polizia. Successivamente, la partita è ripresa proprio con il calcio di rigore che Brahim Diaz ha sbagliato con un clamoroso cucchiaio finito fra le mani del portiere avversario. L’ex Milan e Real Madrid ha scelto lo sberleffo, in finale, a partita finita, dopo tutto quello che era appena accaduto.

Uno smacco che si è ritorto contro il Marocco: ai supplementari il Senegal è passato in vantaggio con gol di Gueye che ha deciso la gara regalando la Coppa d’Africa ai Leoni della Teranga.