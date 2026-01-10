Assalto al bancomat a Vallefiorita: torna in azione la “banda” degli esplosivi

“Nella notte fra venerdì 9 e sabato 10 gennaio la “banda” dei bancomat, che ha preso d’assalto con esplosivi diversi sportelli automatici di istituti bancari o delle Poste in tutta la regione, ha colpito anche a Vallefiorita. Ne ho parlato poco fa con il sindaco, il vicesindaco e il capogruppo di maggioranza del Comune catanzarese, Salvatore Megna, Gianni Bruno e Francesco Cantaffa, con i quali ci siamo rivolti alle Forze dell’Ordine”. Sono queste le parole di Marco Polimeni, presidente della commissione del Consiglio regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa.

“Come era successo a Decollatura il giorno prima, anche a Vallefiorita le esplosioni sono state nitidamente avvertite dalla popolazione. Sono sicuro che le Autorità, già impegnate nelle indagini, individueranno presto i responsabili ponendo fine a questa serie di furti molto preoccupante e altrettanto pericolosa. Ringrazio il Questore Giuseppe Linares, che ha subito assicurato un rafforzamento dei servizi di controllo e prevenzione sul territorio. Nei prossimi giorni sarò a Vallefiorita per incontrare la cittadinanza e concordare, insieme alla locale amministrazione, un confronto con la Prefettura per verificare la possibilità di potenziare l’impianto di videosorveglianza”.