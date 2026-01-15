Assalto al bancomat a Camigliatello Silano: esploso lo sportello Mps con la “marmotta”

Ignoti hanno assaltato e fatto esplodere, la notte scorsa, lo sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena situato sul corso di Camigliatello Silano, nel comune di Spezzano della Sila (Cosenza). Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle tre, i banditi, arrivati a bordo di un’auto nera, hanno fatto esplodere e prelevato con il metodo della “marmotta” il bancomat. L’esplosione ha arrecato danni non gravi ai muri dello stabile e a due vetture parcheggiate nei pressi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.