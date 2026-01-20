Assalto agli ATM in Calabria: arrestati i responsabili della “banda della marmotta”: il plauso di UNARMA

Il dott. Antonio Cardamone, Segretario Provinciale di UNARMA Cosenza, si congratula “con i Carabinieri delle Stazioni di Colosimi e Bianchi, nonché con tutto il personale della Compagnia Carabinieri di Rogliano, per il brillante intervento che ha portato all’arresto dei responsabili dell’ennesimo assalto agli sportelli ATM riconducibile alla cosiddetta “banda della marmotta”. Un’operazione complessa e risolutiva, maturata al termine di un’attività investigativa particolarmente articolata, che ha consentito di assicurare alla giustizia soggetti dediti a un fenomeno criminoso che, negli ultimi tempi, sta colpendo con crescente frequenza diversi comuni della Calabria“.

Il dott. Antonio Cardamone dichiara: “Ci troviamo dinanzi a un arresto di assoluto rilievo, non solo per l’impatto sociale e mediatico dell’evento, ma soprattutto per le modalità con cui è stato conseguito. In questa operazione si è vista tutta la perspicacia, l’intuizione e la professionalità dei Carabinieri intervenuti: un arresto tribulato, portato a termine con lucidità operativa e spirito di sacrificio da veri professionisti dell’Arma“.

Il dott. Antonio Cardamone conclude: “Risultati come questi dimostrano che, quando entrano in gioco il fiuto investigativo, l’esperienza e il senso del dovere, i Carabinieri sanno dare risposte concrete anche nelle situazioni più complesse”.

“Per questo UNARMA ritiene doveroso che operazioni di servizio di tale rilevanza e arresti di questo calibro siano adeguatamente riconosciuti dall’Amministrazione attraverso forme di attività premiale, non solo come giusto tributo ai singoli protagonisti, ma anche come chiaro segnale di vicinanza e sostegno a tutti i Carabinieri che operano in territori difficili come la Calabria. Un riconoscimento che rappresenti, inoltre, uno sprone per l’intero personale, rafforzando la motivazione, il senso di appartenenza e la consapevolezza che l’Amministrazione è realmente al fianco di chi quotidianamente garantisce la sicurezza dei cittadini”.