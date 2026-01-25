ASP, il Tar Calabria dà ragione agli idonei. Loizzo: “la nostra battaglia è sacrosanta”

“Gli idonei calabresi mi hanno informato che il Tar della Calabria ha dato ragione a tre idonei dirigenti amministrativi dell’Asp di Vibo Valentia relativamente a una procedura dell’azienda ospedaliera di Cosenza. Questa pronuncia dimostra innanzitutto che la battaglia che stiamo conducendo per gli idonei di altra fattispecie, dagli Oss agli operatori del 112, è sacrosanta e confortata dal giudizio della giustizia amministrativa”. Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega.

“Nel contempo è auspicabile che enti che hanno bandito concorsi già impugnati, e mi riferisco ad enti di sottogoverno regionale, evitino il rischio di vedersi annullare le procedure e procedano in autotutela alla revoca. La battaglia per gli idonei calabresi che stiamo conducendo è una battaglia pro e non contro nessuno” ha aggiunto.