Arte, Memoria e Città: incontro con Christian Leperino al Museo di Reggio Calabria

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria annuncia il dialogo con l’artista Christian Leperino, che si terrà giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 17.00 presso la terrazza del Museo stesso, diretto da Fabrizio Sudano. L’incontro rappresenta l’ultimo momento del ciclo Dialoghi sull’Arte, progetto nazionale PNRR Italian Network of Artistic Research, curato da Giuseppina De Marco e realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire i temi della ricerca artistica di Leperino, tra paesaggio urbano, memoria, trasformazioni dei luoghi e relazioni sociali, in un confronto diretto tra artista, istituzioni e pubblico.