Arsenale in Aspromonte, Klaus Davi diffonde le foto di tre latitanti: “consegnatevi”

“Nelle ore in cui viene rinvenuto in Aspromonte un arsenale con armi da guerra, bombe e razzi anticarro dai Carabinieri della Compagnia di Bianco in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, Klaus Davi diffonde le foto di tre latitanti: si tratta Giuseppe Giampaolo, nato nel 2000, e Antonio Giampaolo, classe 1994, indagati nell’ambito dell’operazione Eureka e di Giuseppe Giorgi, classe 1982, colpito da un provvedimento di autorità giudiziarie estere“. Lo afferma in una nota inviata alla stampa, Klaus Davi.

“Klaus Davi, che negli ultimi mesi è stato ripetutamente in Aspromonte, ha recentemente fatto appello anche a Sebastiano Strangio, anch’esso latitante dall’ottobre scorso e coinvolto nell’indagine di Eureka, maxi operazione condotta nel 2023 a livello internazionale che ha coinvolto dieci Paesi e portato a oltre 130 arresti per traffico internazionale di droga. Invito che ovviamente estende agli altri tre” conclude Davi.