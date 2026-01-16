Arriva a Reggio Calabria “La Nascita del Clown”

Cosa succede quando smettiamo di aver paura di fallire e iniziamo a giocare con i nostri limiti? È da questa domanda che parte “La Nascita del Clown”, il nuovissimo workshop che si terrà a Reggio Calabria dal 23 al 25 gennaio 2026, con 15 ore dedicate all’arte del clown e al gioco teatrale. Un weekend per riscoprire la propria comicità autentica. A guidare i partecipanti in questo viaggio creativo sarà un ospite d’eccezione: Unnico. Artista di strada poliedrico e profondo conoscitore della disciplina, Unnico accompagnerà il gruppo attraverso tre giorni di immersione totale tra tecnica, improvvisazione e, soprattutto, la ricerca di quel “naso rosso” interiore che permette di guardare il mondo con occhi nuovi.

Il workshop: un’esperienza aperta a tutti

Il laboratorio non è rivolto solo ad attori professionisti, ma a chiunque (dai 16 anni in su) desideri mettersi in gioco, migliorare la propria espressione corporea o semplicemente vivere un’esperienza di profonda libertà creativa. L’obiettivo è esplorare il gioco teatrale come strumento di connessione con gli altri e con la propria parte più autentica e vulnerabile, trasformando l’errore in una risorsa comica irresistibile.

Date, luogo e orari

L’evento sarà ospitato presso la sede AIPD di Reggio Calabria, sita in via Palmi n. 22. Il percorso è strutturato in tre giorni intensivi per permettere una crescita organica del gruppo e del lavoro individuale:

Venerdì 23 gennaio: dalle 21:00 alle 23:00

Sabato 24 gennaio: dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00

Domenica 25 gennaio: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte. Per garantire la qualità della formazione, i posti potrebbero essere limitati.

Info e iscrizioni

Per ricevere dettagli su costi e modalità di adesione è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero: 3471621927.