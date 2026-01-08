Arghillà, omaggio a Gigi Proietti con “Proiettia…amo Mandrakate”

Sabato 3 gennaio, a conclusione della rassegna natalizia organizzata presso il teatro di San Bruno, dell’omonima parrocchia guidata da monsignor Angelo Casile, è andato in scena un significativo quanto originale omaggio a Gigi Proietti, grande protagonista del palcoscenico italiano, a cura del gruppo teatrale “Gabriele Allegrino”, associazione teatrale nata nella comunità parrocchiale di Arghillà. “Proietti…amo Mandrakate“, titolo di questo originale spettacolo, ha condotto gli spettatori a compiere un divertente viaggio nella comicità nostrana più genuina ripercorrendo alcuni dei più amati cavalli di battaglia del grande maestro, rielaborati dalla regista Giovanna Tripaldi, la quale ha saputo dirigere attori e cantanti in un percorso che, avvalendosi della tecnologia audiovisiva, ha sapientemente rappresentato, in una sintesi intensa, seppur limitata per la vastità teatrale di Proietti, la poliedricità dell’artista, affascinando il pubblico attraverso un entusiasmante turbinio di sketch e canzoni. A impreziosire ulteriormente lo spettacolo la partecipazione, come guest star, del cantante reggino Franco Villa.

Lo spettacolo si è avvalso della tecnologia e della assistenza del gruppo teatrale di San Bruno che ha collaborato per la buona riuscita della serata.