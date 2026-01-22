Arance della salute a Reggio Calabria: torna la raccolta in favore di Fondazione AIRC | INFO

I volontari Airc tornano in piazza con l’iniziativa le Arance della Salute. Sabato 24 gennaio (pomeriggio) a Piazza San Giorgio e domenica 25 gennaio (mattina) a Piazza Camagna sarà possibile sostenere la ricerca contro il cancro con l’acquisto di reticelle di arance e vasetti di miele e marmellata. La donazione minima sarà, rispettivamente, di 13, 10 e 8 euro, cifre che saranno utilizzati non solo a favore degli studi contro i tumori, ma anche per finanziare le campagne di sensibilizzazione e prevenzione volute da Fondazione Airc. Naturalmente sarà possibile anche fare una donazione libera di qualsiasi importo.

Insieme ai prodotti, sarà distribuita una pubblicazione speciale con indicazioni utili per distinguere le informazioni false da quelle attendibili e fondate sulla scienza, e per sfatare alcuni miti su alimentazione, attività fisica e comportamenti salutari.

Fondazione AIRC è il principale ente privato di finanziamento della ricerca oncologica nazionale, il più competitivo e impegnato nel trasformare i progressi della ricerca in benefici concreti per i pazienti, con investimenti pari a 142 milioni di euro. Questi fondi garantiscono continuità a cinquemila ricercatori impegnati in 676 progetti di ricerca, 98 borse di studio e 5 programmi speciali ospitati da circa 100 istituzioni, prevalentemente pubbliche: università, ospedali e centri di ricerca diffusi sul territorio nazionale. Impegno che si completa con il sostegno a IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione, centro avanzato dedicato allo studio dei meccanismi molecolari alla base dei tumori.

Numerosi studi hanno dimostrato che il 40% circa dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile attraverso sane abitudini: dieta varia ed equilibrata in linea con la dieta mediterranea, non bere alcolici, aderire alle vaccinazioni e agli screening raccomandati per la diagnosi precoce.

Dal mese di febbraio e per tutto il mese, inoltre, le arance saranno distribuite nei supermercati aderenti. Per conoscere quali basterà consultare il sito www.arancedellasalute.it. Allo stesso modo, per fare una donazione, basterà seguire le indicazioni reperibili sul sito www.airc.it.

La campagna sarà visibile in tutta Italia anche attraverso le 1.400 filiali e i canali di comunicazione di Banco BPM, partner istituzionale di Fondazione AIRC impegnato a favorire la divulgazione scientifica e il coinvolgimento del pubblico nel sostegno della ricerca sul cancro.