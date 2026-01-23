Apprensione in Calabria: donna di 44 anni scomparsa da giorni, ritrovato il suo cellulare

Cresce l’apprensione in Calabria per la scomparsa di Marisa Molinaro, 44 anni, originaria di Paola (Cosenza). Della donna non si hanno più notizie dal 17 gennaio 2026, giorno in cui sarebbe arrivata a Roma dopo essere partita proprio da Paola. Secondo quanto emerso, la 44enne si sarebbe recata nella Capitale, ma da quel momento i contatti si sarebbero interrotti e la famiglia, non riuscendo più a mettersi in comunicazione con lei, ha lanciato l’allarme.

A rendere la vicenda ancora più preoccupante è un particolare importante: il cellulare della donna è stato ritrovato e consegnato alle Forze dell’Ordine, che stanno seguendo il caso e avviando gli accertamenti necessari per ricostruire i suoi ultimi spostamenti. In queste ore cresce la mobilitazione anche sui social, dove amici e conoscenti stanno condividendo appelli e richieste di aiuto con la speranza di ricevere una segnalazione utile per ritrovare Marisa.

Chiunque abbia informazioni o abbia visto la donna può contattare immediatamente le Forze dell’Ordine chiamando il 112 o rivolgendosi al più vicino comando di Polizia o Carabinieri. L’auspicio è che la donna possa essere ritrovata al più presto e in buone condizioni.