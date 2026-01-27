Angelo Bonelli in Sicilia: sarà presente nei territori colpiti dai danni del ciclone Harry

Domani Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, sarà in Sicilia per una serie di visite nei territori duramente colpiti dagli eventi meteo estremi degli ultimi giorni. Nel corso della giornata Bonelli incontrerà amministratori locali e cittadini e verificherà direttamente le condizioni dei territori colpiti da frane, allagamenti e gravi danni alle infrastrutture.

Angelo Bonelli sarà accompagnato dal deputato regionale Ismaele La Vardera e dai portavoce regionali di Europa Verde Fabio Giambrone e Alessandra Minniti. “L’iniziativa si inserisce nell’impegno di AVS per chiedere interventi immediati di messa in sicurezza del territorio e risorse adeguate per fronteggiare i danni causati dalla crisi climatica. In questo contesto AVS lancia una petizione popolare per chiedere il trasferimento dei fondi destinati al progetto del Ponte sullo Stretto alla messa in sicurezza del territorio” si legge in una nota di Europa Verde.