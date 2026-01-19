ANEI Reggio Calabria: le attività per la “Settimana della Memoria” | PROGRAMMA

La Sezione ANEI (associazione nazionale ex internati) dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria promuove la “Settimana della Memoria”, un ciclo di iniziative in occasione del Giorno della Memoria 2026, dedicato agli Internati Militari Italiani (IMI) che, dopo l’8 settembre 1943, nei lager nazisti opposero un consapevole “No” al nazifascismo, pagando la loro scelta con la prigionia, il lavoro coatto e spesso con la vita.

Un percorso che intreccia memoria storica, testimonianza diretta e impegno civile, con il coinvolgimento di scuole, istituzioni culturali e associazioni della Resistenza, assumendo una dimensione regionale, capace di collegare territori, comunità e generazioni.

Il programma:

Venerdì 23 e sabato 24 gennaio – Villa San Giovanni

Presso l’Aula Magna “G. Trecroci” dell’IIS Nostro-Repaci, incontro con l’autore Nicola Marazzita per la presentazione del libro Il coraggio dei tre no. Storia di una resistenza silenziosa. Saluti della Dirigente scolastica Prof.ssa Maristella Spezzano, modera la Prof.ssa Monica Nucera.

Martedì 27 gennaio – Giorno della Memoria

Ore 9.00 – Reggio Calabria, Archivio di Stato

Convegno dal titolo: “La memoria liberata – La storia degli Internati Militari Italiani”, con la partecipazione delle classi quinte

del Liceo “Gulli”.

Saluti

Dott.ssa Angela Puleio – Direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria

Intervengono

Dott.ssa Anna Maria Sambuco – Presidente nazionale ANEI

Prof. Nicola Marazzita – Presidente ANEI Area Metropolitana di Reggio Calabria

Prof. Giuseppe Cantarella – Figlio di Internato Militare Italiano

Prof. Sandro Vitale – Presidente AMPA venticinqueaprile

Modera

Dott. Michele Carlino – Giornalista RAI

Durante la mattinata sarà allestita una mostra di documenti originali provenienti dai lager nazisti.

Ore 15:30 – Bova Marina (evento di rilievo nazionale)

In Piazzetta Gramsci inaugurazione del monumento agli IMI “La Libellula”, alla presenza della Presidente nazionale ANEI Anna Maria Sambuco.

Saluti istituzionali di Andrea Zirilli (Sindaco di Bova Marina), Daniela Iiriti e Giuseppe Ranuccio (Consiglieri regionali della Calabria), Santo Casile (Sindaco di Bova).

A seguire, presso il Tempio della Musica, dibattito moderato dal giornalista Silvio Cacciatore (giornalista, vicepresidente dell’associazione culturale Calliurghia), con gli interventi di: Anna Maria Sambuco (Presidente nazionale ANEI); Nicola Marazzita (Presidente ANEI Reggio Calabria); Angela Puleio (Direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria); Gianluca Tripodi (ANPC); Cosimo Sframeli (Capitano dei Carabinieri, Presidente regionale Istituto del Nastro Verde – Calabria); Sandro Vitale (Presidente AMPA venticinqueaprile); Caterina Rossi (Responsabile ANPI Area Grecanica); Mimmo Candela (Fondatore dell’associazione culturale Calliurghia).

Mercoledì 28 gennaio – Reggio Calabria

Presso il Liceo Tommaso Campanella, dialogo con gli studenti sul libro Il coraggio dei tre no di Nicola Marazzita, che racconta la storia vera del padre, militare italiano catturato dopo l’8 settembre 1943 e internato nel lager XVII A, simbolo della resistenza silenziosa degli IMI.

Dopo i saluti della Dirigente scolastica Avv. Lucia Zavettieri, l’incontro sarà introdotto dalla Prof.ssa Francesca Morabito e vedrà l’intervento della Presidente nazionale ANEI Anna Maria Sambuco sul tema: “L’arte degli Internati Militari Italiani, messaggera di pace”.

Giovedì 29 gennaio 2026, ore 17:00 – Reggio Calabria

Presso la Sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro, iniziativa dal titolo “Le Resistenze – Il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo. I giorni della Storia”, con la partecipazione delle associazioni che si richiamano ai valori della Resistenza. Saluti istituzionali di Carmelo Versace (Sindaco f.f. Città Metropolitana di Reggio Calabria) e Domenico Battaglia (Sindaco f.f. Comune di Reggio Calabria). Sarà presente la Presidente nazionale ANEI Anna Maria Sambuco.

Sabato 31 gennaio – Catanzaro ore 17:30 – Libreria UBIK

Incontro pubblico dedicato agli Internati Militari Italiani (IMI). Presentazione del volume Il coraggio dei tre no. Storia di una resistenza silenziosa di Nicola Marazzita.

Saluti di: Nunzio Belcaro e Mario Vallone;

Intervengono

Nicola Marazzita – ANEI Calabria

Pamela Stranieri – docente (nipote di internato)

Elisa Viapiana – docente (nipote di internato)

Iniziativa promossa da ANEI Calabria, ANPI – Comitato provinciale di Catanzaro “Luciano Guerzoni”, in collaborazione con Libreria UBIK Catanzaro, nell’ambito della Giornata della Memoria

2026.