Andrea Fuda eletto presidente del consiglio degli studenti dell’Università Mediterranea

Il Consiglio degli Studenti è l’organo autonomo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti all’interno dell’Università. Il suo ruolo è centrale, promuove la partecipazione studentesca alla vita accademica e coordina l’attività delle rappresentanze negli altri organi centrali di governo e nelle strutture dell’Ateneo, fungendo da vero e proprio ponte tra studenti e istituzioni universitarie.

Il Consiglio degli Studenti è uno strumento fondamentale per gli studenti perché consente di dare voce alle esigenze della comunità studentesca, avanzare proposte concrete, migliorare la qualità dei servizi universitari e incidere sui processi decisionali che riguardano didattica, diritto allo studio e vita universitaria, coordinando le attività di tutti i rappresentanti.

Questa mattina si è tenuta la prima adunanza del nuovo Consiglio degli Studenti che, all’unanimità, ha eletto il proprio Presidente. A guidare per il prossimo biennio la massima assise studentesca dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria sarà il dott. Andrea Fuda. Il neo eletto rappresenta una figura di solido spessore e continuità istituzionale, avendo intrapreso sin dai primi anni del percorso universitario un cammino coerente e costante all’interno della rappresentanza studentesca.

Dal 25 aprile 2024 è alla guida dell’Associazione Themis e, in occasione delle ultime elezioni universitarie, è stato eletto al Nucleo di Valutazione con 2.134 voti, conseguendo un risultato di straordinaria rilevanza storica, che testimonia un ampio e trasversale consenso da parte della comunità studentesca.

Queste le prime parole del neo presidente Andrea Fuda: “il Consiglio degli Studenti è una casa aperta a tutti, un luogo di ascolto, di proposta e di responsabilità. Lavoreremo come abbiamo sempre fatto, con spirito di servizio, dialogo e concretezza, per rappresentare al meglio ogni studentessa e ogni studente, mettendo al centro partecipazione, diritti e futuro. Il Consiglio degli Studenti sarà ancora più aperto di quanto già lo sia stato, una vera casa comune per tutte e tutti. Ad affiancarmi in questo percorso sarà il Vicepresidente Gianluca Mazzitelli: lavoreremo insieme, in piena sinergia, per il bene dell’intera comunità studentesca.

Sono pronto a guidare il Consiglio degli Studenti e l’esperienza maturata in questi anni mi consente di affrontare con consapevolezza e determinazione le sfide che ci attendono. Questo risultato è anche frutto di un lavoro collettivo e sento il dovere di ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto nel percorso che ha condotto al raggiungimento di questo traguardo“.

Le parole della presidente uscente Isabella Scardino: “il Consiglio degli Studenti mi ha offerto l’opportunità di crescere non soltanto sotto il profilo rappresentativo, ma anche sul piano personale. Desidero pertanto esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti i consiglieri del precedente mandato e, in particolare, alla Vicepresidente Jordana Avati e al Segretario Cristian Longo, per la collaborazione e la disponibilità.

Rivolgo infine i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, al Vicepresidente e a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti, con l’auspicio che operino con impegno e senso di responsabilità nell’interesse della comunità studentesca“.