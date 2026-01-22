Andrea Battaglia eletto nel Consiglio Nazionale dei Giovani: le congratulazioni dell’Assessore reggino Tripodi

L’Assessore Comunale alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria, Alex Tripodi, rivolge le più sentite congratulazioni ad Andrea Battaglia per la sua elezione al Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), dove ricoprirà il ruolo di componente della Commissione Esteri, Integrazione, Mobilità Europea e Internazionale. “L’elezione di Andrea Battaglia rappresenta un risultato di grande valore non solo sul piano personale, ma anche per la nostra comunità – ha evidenziato l’assessore – il suo impegno trova oggi un importante riconoscimento a livello nazionale”.

“Il Consiglio Nazionale dei Giovani è un organismo strategico per dare voce alle nuove generazioni e contribuire alla definizione delle politiche pubbliche rivolte ai giovani. Siamo certi che, in quella sede, Battaglia saprà portare avanti questo incarico con competenza, passione e senso di responsabilità, valorizzando il dialogo europeo e internazionale e promuovendo percorsi di mobilità e inclusione fondamentali anche per lo sviluppo dei nostri territori e per i giovani. L’augurio – ha concluso Battaglia – è che questa esperienza possa generare ricadute positive per i giovani e per il sistema produttivo, sempre più chiamato a confrontarsi con una dimensione europea e globale”.