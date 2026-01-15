Anche sui TIS Tridico punzecchia Occhiuto: “continua a promettere ma scarica i problemi ad altri”

“Dopo mesi di promesse, la situazione dei tirocinanti di inclusione sociale – i cosiddetti TIS – resta drammaticamente irrisolta. Migliaia di persone continuano a vivere nell’incertezza, senza alcuna soluzione strutturale. È un’emergenza che non può più essere ignorata. In campagna elettorale il presidente Occhiuto aveva garantito un intervento concreto per circa 4mila tirocinanti. La realtà, invece, è ben diversa: per la metà di loro – circa 2mila lavoratori – ha semplicemente scaricato il peso della copertura finanziaria sui Comuni, molti dei quali non hanno risorse sufficienti per garantire la stabilizzazione promessa. Di conseguenza, in tanti restano esclusi e abbandonati. Abbiamo sollecitato più volte un piano strutturale, sia con incontri istituzionali, sia con lettere ufficiali. Abbiamo chiesto una soluzione duratura, dignitosa, rispettosa del lavoro di queste persone”. È quanto dichiara l’eurodeputato e già candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista, Pasquale Tridico.

“Ma la risposta, ancora una volta, è stata una proroga temporanea solo per alcuni e il completo silenzio per altri. Decine e decine di tirocinanti si ritrovano oggi senza sostegno, senza formazione, e senza neppure le ore previste per ottenere il diritto al sussidio. È una condizione inaccettabile, frutto di una gestione approssimativa e priva di visione. Ciò che più amareggia è la strumentalizzazione politica di queste persone: si fanno promesse in campagna elettorale, si illude chi chiede solo dignità, e poi si abbandonano famiglie intere al loro destino. Si creano divisioni artificiali tra i lavoratori, si segmentano i profili solo per governare con più controllo, ma senza alcuna volontà di risolvere realmente il problema. Quella della dignità del lavoro in Calabria resta una ferita aperta. Continuerò a denunciare questa situazione e a lottare, in tutte le sedi, affinché ai tirocinanti venga finalmente riconosciuto ciò che meritano: stabilità, diritti e rispetto”.