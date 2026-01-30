Anche lo stadio del Palermo a Euro 2032? Intanto si lavora alla ristrutturazione: i 4 progetti, l’importo e la data di inizio dei lavori

I lavori di ristrutturazione dello stadio Renzo Barbera di Palermo potrebbero partire all’inizio del 2027 e concludersi entro la metà del 2031, grazie a un investimento che oscillerebbe tra i 210 e i 350 milioni di euro. In tempo per gli Europei di calcio del 2032. E’ questo quanto emerso stamattina durante la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Palermo. Il presidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo, ha illustrato ai capigruppo le quattro proposte progettuali che il club rosanero ha presentato in occasione di una conferenza di servizi della scorsa settimana.

Le proposte avrebbero costi diversi, in base ad alcune varianti, come il verde o la copertura dell’impianto, e riguardano la volontà di rinnovare comunque lo stadio, a prescindere dalla partecipazione alla competizione. Questo per via della convenzione tra il Comune e la società rosanero, attualmente in vigore fino al 2032, ma sicuramente oggetto di rinnovo. Tornando ai lavori, questi sarebbero permessi consentendo comunque la disputa delle partite, e portando la capienza tra i 30 mila e i 36 mila spettatori. Significherebbe poter ospitare partite fino agli Ottavi di finale. “Un passo in avanti importante per la città – dice Salvo Alotta, presidente della commissione Sport del consiglio comunale – che rende più solida la candidatura di Palermo per gli Europei del 2032″.