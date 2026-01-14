“Amici della Musica”, a Catanzaro pronta “una serata dalle emozioni uniche” | INFO

Venerdì 16 gennaio, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili di Catanzaro, si esibirà il Duo Prete‑Perrotta, in un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria: “conosciamo già le doti di Maria Perrotta, ma accoglierla per la prima volta con sua figlia Giuseppina Prete – ha commentato Daniela Faccio – significa aprire le porte a un esempio raro di come la musica possa unire generazioni diverse. Quello che Vi proponiamo è un concerto che parla di bellezza condivisa. Siamo felici di offrirlo alla città”.

Madre e figlia: quando la musica diventa un linguaggio di famiglia

Maria Perrotta, al pianoforte, e Giuseppina Prete, al violoncello, nella loro performance metteranno in mostra quanto il loro rapporto non sia costruito in conservatorio, ma nella quotidianità. La loro complicità si percepisce nei più intimi dettagli. La maturità interpretativa della pianista si fonde con la sensibilità della violoncellista, creando un equilibrio naturale. È grazie a questo senso di unità che il pubblico avrà la sensazione di assistere a una conversazione intima, durante la quale le due musiciste si sosterranno, completandosi.

“La sonata romantica”: un viaggio emotivo

Il programma, intitolato “La sonata romantica”, sembra cucito su misura per raccontare questa complicità. La Sonata in Sol minore op. 65 di Fryderyk Chopin aprirà il concerto di Catanzaro con un Allegro moderato che alternerà slanci appassionati e momenti più raccolti, quasi confidenziali. Lo Scherzo avrà un’energia vivace, come un gioco tra due strumenti che si rincorrono. Il Largo sarà un momento sospeso, un respiro profondo, un luogo in cui il violoncello e il pianoforte sembreranno parlarsi con una sincerità disarmante. Il Finale, brillante e deciso, chiuderà con una forza che lascia il segno.

La Sonata in La maggiore di César Franck, nella versione per violoncello, prosegue con un’atmosfera diversa ma altrettanto intensa. L’Allegretto iniziale avrà la dolcezza di un racconto che prenderà forma lentamente, mentre l’Allegro successivo porterà un’energia più impetuosa, quasi febbrile. Il Recitativo‑Fantasia è il cuore emotivo del brano: un momento libero, immaginifico, in cui la musica sembra nascere sul momento. L’ultimo movimento, più disteso e luminoso, porta a una conclusione che sa di riconciliazione. Sarà possibile assistere al concerto del Duo Prete-Perrotta con l’abbonamento per l’anno 2026 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

Il programma

“La sonata romantica”

Fryderyk Chopin

Sonata in Sol minore per violoncello e pianoforte op. 65

Allegro moderato

Scherzo: Allegro con brio

Largo

Finale: Allegro

César Franck

Sonata per pianoforte e violino in La maggiore (versione per violoncello)

Allegretto ben moderato

Allegro

Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia

Allegretto poco mosso