Amianto e rischi cancerogeni, pronta a Catanzaro la prima grande convention regionale

Catanzaro ospiterà la prima grande convention regionale di analisi e approfondimento sull’amianto e sugli altri rischi cancerogeni in Calabria, un appuntamento di alto profilo sanitario, ambientale e istituzionale che accende i riflettori su una delle emergenze più rilevanti e meno raccontate del territorio. Il convegno, dal titolo “Amianto e altri rischi cancerogeni. Lo stato dell’arte, prospettive verso il futuro”, si terrà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 9.30, presso la Sala Verde di Palazzo “Jole Santelli” – Cittadella Regionale, ed è patrocinato dalla Regione Calabria, dall’Ordine dei Medici di Catanzaro e da ARPACAL.

Promossa dall’Osservatorio Nazionale Amianto, l’iniziativa – con la guida del presidente avv. Ezio Bonanni e la responsabilità scientifica dell’oncologo clinico dr. Pasquale Montilla – riunirà per la prima volta in Calabria istituzioni, sanità, scienza, diritto e ambiente in un confronto organico e multidisciplinare.

Al centro del dibattito, l’impatto epidemiologico dell’esposizione ad amianto e ad altri agenti cancerogeni, le criticità ambientali ancora aperte e le soluzioni concrete oggi percorribili in termini di prevenzione, sanità pubblica e tutela della salute dei cittadini. La convention affronterà anche la situazione del SIN di Crotone, tra i siti di interesse nazionale più critici per impatto ambientale e sanitario. Un appuntamento che si annuncia come un momento di svolta nel dibattito regionale, con l’obiettivo di trasformare l’analisi scientifica in azioni efficaci e politiche di prevenzione strutturate.