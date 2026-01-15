Ambiti territoriali sociali, Straface convoca i Comuni: “per il welfare in Calabria è tempo di scelte coraggiose”

Rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone, migliorare l’efficacia dei servizi, rendere più consapevole e orientata ai risultati la programmazione sociale. È da questa necessità, concreta e non più rinviabile, che prende forma il ciclo di incontri operativi avviato dalla Regione Calabria con tutti i comuni afferenti agli Ambiti territoriali sociali (ATS).

“Abbiamo il dovere di fermarci, analizzare e scegliere – afferma l’assessore regionale alle Politiche sociali e Welfare Pasqualina Straface – con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone. Questo – aggiunge – significa rendere più efficaci i servizi, valorizzare le risorse disponibili e costruire una programmazione più integrata, consapevole e orientata ai risultati”.

Gli incontri si svolgeranno presso la Cittadella regionale e coinvolgeranno, secondo un calendario articolato, tutti gli Ambiti territoriali sociali della Calabria.

Mercoledì 21 gennaio, alle ore 10.30, presso la sala verde, sono convocati gli Ambiti territoriali sociali della provincia di Cosenza, con i Comuni capofila di Cosenza, Acri, Amantea, Cariati, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Montalto Uffugo, Paola, Praia a Mare, Rende, Rogliano, San Marco Argentano, Trebisacce e San Giovanni in Fiore. Alle ore 15.00, poi, sempre nella Sala Verde, l’incontro è dedicato agli ATS della provincia di Reggio Calabria, con i Comuni capofila di Reggio Calabria, Caulonia, Locri, Melito Porto Salvo, Polistena, Rosarno, Taurianova e Villa San Giovanni.

Venerdì 23 gennaio, invece, alle ore 10.30, presso la Sala Oro, sarà la volta dei comuni d’Ambito delle province di Crotone e Vibo Valentia (Crotone, Vibo Valentia, Cirò Marina, Mesoraca, Serra San Bruno e Spilinga) mentre alle 14.30, nella Sala Verde, si chiuderà con quelli della provincia della città capoluogo (Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli).

In questo quadro, l’assessore Straface, ha chiesto espressamente ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali di estendere l’invito alla partecipazione agli incontri a tutti i Comuni afferenti ai rispettivi Ambiti, al fine di garantire un coinvolgimento pieno e rappresentativo dell’intero sistema territoriale.

Il percorso di confronto è finalizzato all’analisi della situazione attuale del sistema regionale dei servizi sociali, con particolare riferimento alla gestione associata degli interventi, alla qualità della programmazione, al monitoraggio delle azioni e alla rendicontazione delle risorse destinate alle politiche sociali.

“Il ruolo degli ATS – sottolinea Straface – è centrale. È su questo livello che si gioca la capacità del welfare di essere davvero vicino alle persone, di integrare servizi e competenze, di trasformare le risorse in risposte concrete. La Regione intende accompagnare questo processo con ascolto, metodo e responsabilità condivisa”.

I Comuni capofila sono invitati a garantire la più ampia e qualificata partecipazione dei Comuni afferenti ai rispettivi Ambiti, affinché il confronto avviato possa tradursi in un rafforzamento reale della governance territoriale e in modelli di welfare più efficaci, inclusivi e sostenibili.