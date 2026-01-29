Amazon Locker arriva a Reggio Calabria: ritira i tuoi pacchi in sicurezza al Terminal Botteghelle grazie ad ATAM

L’ufficio stampa di ATAM informa i cittadini di Reggio Calabria che è attivo un nuovo utilissimo servizio in collaborazione con Amazon. “ATAM + Amazon = un servizio in più per la Città. Da qualche mese, presso la sede ATAM del Terminal Botteghelle, è attivo un Amazon Locker chiamato “gilbertina”. Comodo: ritiri i pacchi quando vuoi, senza dover restare a casa ad aspettare il corriere. Sicuro: accesso tramite codice personale. Veloce: pochi secondi per il ritiro o la restituzione. Accessibile: facilmente raggiungibile, anche utilizzando i mezzi ATAM”.

“Un servizio in più che ATAM mette a disposizione dei propri utenti e di tutti i cittadini, rendendo il Terminal sempre più uno spazio utile, accessibile e vicino alle esigenze quotidiane. Come scegliere “Gilbertina” come punto di ritiro Amazon. Durante l’acquisto su Amazon: seleziona “Ritiro presso un punto Amazon”, cerca Amazon Locker – Gilbertina, conferma il Terminal Botteghelle come luogo di consegna. Riceverai un codice via email o app per aprire il locker e ritirare il tuo pacco in totale autonomia. Amazon Locker “Gilbertina”. Terminal Bus Botteghelle – Reggio Calabria”.