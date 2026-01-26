AMA Calabria, il fascino del giallo prende vita con lo spettacolo “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio”

Una leggenda televisiva che esce dal piccolo schermo per materializzarsi sul palcoscenico. AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, ospita nel cartellone di questa stagione teatrale lo spettacolo “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio”. Una celebrazione dell’investigatore più iconico della narrazione poliziesca, che avrà come protagonisti Gianluca Ramazzotti e Pietro Bontempo. Le date da segnare sul calendario saranno due, giovedì 29 gennaio al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e venerdì 30 gennaio al Teatro Comunale di Catanzaro. Entrambi inizieranno alle ore 21. Sarà un’occasione per immergersi nelle atmosfere sofisticate nate dal genio si Richard Levinson e William Link, qui rievocate con una maestria che trascende il tempo.

“Portare in Calabria una produzione dedicata al Tenente Colombo, che ha riscosso molto successo in altre città europee, rappresenta una scommessa vinta sulla qualità e sul desiderio di stupire il nostro pubblico. Questa è un’indagine profonda sull’animo umano e sulla superbia dell’intelletto che crede di poter sfidare la giustizia”. Con queste parole il direttore artistico ha sottolineato l’importanza dello spettacolo diretto da Marcello Cotugno.

L’investigazione e il duello mentale tra i protagonisti

La storia ruota attorno al conflitto centrale tra i due protagonisti. Il glaciale Dottor Fleming, uno psichiatra newyorkese la cui esistenza è un labirinto di cupidigia e risentimento. Ha pianificato il delitto perfetto per liberarsi della propria consorte e godere delle ricchezze ottenute insieme alla sua giovane amante. Il dottore si scontrerà ben presto con il Tenente Colombo, in un duello mentale dove l’investigatore dall’impermeabile sgualcito dovrà cogliere l’errore nel progetto letale e apparentemente perfetto di Fleming.

L’insolita narrazione e la sfida intellettuale

“Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” ha riscosso molto successo anche per la sua particolare struttura narrativa. Nella messa in scena lo spettatore diviene un complice involontario. Sin dal primo istante, la platea osserva col fiato sospeso la genesi del male: la pianificazione, l’inganno brutale e l’esecuzione spietata dell’omicidio. Non cerchiamo il colpevole, ma osserviamo con attesa il momento in cui l’assassino verrà finalmente catturato. La tensione non è data dall’azione frenetica, ma dal silenzio di un dettaglio fuori posto, da una domanda posta alla fine di una conversazione capace di far capitolare anche i criminali più abili. È un trionfo di suspense psicologica, un duello di nervi dove la verità è un obiettivo da raggiungere.

La regia e il cast stellare

L’intento del regista Marcello Cotugno, è di trasformare l’intera opera teatrale in un organismo vivo, dove viene calibrata ogni sfumatura emotiva, con un ritmo sempre più incalzante. A contribuire all’eccellenza dello spettacolo sono le interpretazioni di attori dall’indiscutibile carisma. La compagnia vanta nomi del calibro di Gianluca Ramazzotti e Pietro Bontempo, le cui performance sono affiancate dal talento magnetico di Caterina Misasi e Samuela Sardo. A impreziosire ulteriormente questo affresco di lussuria e ingegno, ci sarà la partecipazione straordinaria di Nini Salerno. “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” è più di uno spettacolo, è un’esperienza cerebrale, un viaggio nel cuore nero dell’alta società e nel genio di un investigatore capace di portare l’ordine nel caos.

L’evento è realizzato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura. I biglietti per “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro e presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org.