Alta velocità Salerno–Reggio Calabria, Versace: “opera prioritaria per lo sviluppo del territorio”

“Quando si parla di grandi infrastrutture, significa parlare di sviluppo, di piani che rilanciano il nostro territorio nella sua interezza. Come Città metropolitana ringraziamo il Touring Club che, anche in questa occasione, ha promosso un nuovo evento catalizzatore per diversi rappresentanti del mondo universitario, del commercio, della cultura, dell’economia, ingegneri. Non è la prima volta che ospitiamo a Palazzo Alvaro questi appuntamenti, e ci piace essere coprotagonisti perché l’approccio del Touring Club è sempre stato propositivo, anche rispetto all’argomento legato all’alta velocità ferroviaria. Un progetto ambizioso che consideriamo, anche nel nostro ruolo di rappresentanti del territorio, fortemente prioritario per lo sviluppo di un’area a grande vocazione turistica e culturale. Si tratta di due settori in grado di trainare tutto il comparto dell’economia, che è anche agricoltura e quindi cibo, tradizioni e quindi lavoro”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo a Palazzo Alvaro all’incontro promosso dal Touring Club Italiano, dal tema ‘Alta velocità’, Salerno-Reggio Calabria, quale futuro’. All’incontro, moderato dal giornalista Piero Gaeta, insieme a Versace hanno preso parte il docente Francesco Russo, il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate.

“Spesso si parla di grandi opere infrastrutturali come di un problema, invece – ha aggiunto Versace – vanno intese ed inserite in una programmazione strategica per il Paese, figuriamoci in Calabria, carente di grandi ammodernamenti stradali e ferroviari. Nella nostra terra, se parliamo ad esempio del Ponte sullo Stretto, non possiamo parlare di opere accessorie, perché neanche quelle ci sono. Quello che serve, invece, ed auspico che possa emergere da questo incontro – ha concluso – è che si metta una parola fine a tutte le polemiche per realizzare un concreto progetto di rilancio per l’area metropolitana di Reggio Calabria”.