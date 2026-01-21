Allerta Meteo, Tripodi: “la Uil Messina esprime solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo”

“La Uil Messina è vicina ed esprime profonda solidarietà alle popolazioni della provincia di Messina, con particolare riferimento a quelle della zona jonica, drammaticamente colpite dall’immane tragedia rappresentata dal ciclone che ha distrutto numerose infrastrutture viarie del territorio e decimato molteplici attività commerciali ed imprenditoriali. Una sciagura che rischia di avere pesanti ripercussioni dal punto di vista occupazionale che devono essere affrontate in tempi rapidissimi. Pertanto, davanti a questa catastrofe dai gravi risvolti sociali sono indispensabili risposte chiare ed impegni tangibili da parte dei governi nazionali e regionali“, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina.

“In tal senso, si deve rapidamente riconoscere lo stato di calamità naturale e si devono prevedere immediati interventi finalizzati a ristabilire i collegamenti viari e contestuali sostegni finanziari per evitare conseguenze nefaste alle maestranze delle realtà maggiormente colpite dalla devastazione. Infine, esprimiamo vicinanza e sincera gratitudine ai tanti lavoratori e volontari che, insieme ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine, alla protezione civile e agli amministratori locali, sono in prima linea nel fronteggiare l’emergenza ed assicurare la sicurezza delle popolazioni”, conclude Tripodi.