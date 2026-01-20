Allerta Meteo: situazione critica nel messinese, a Roccalumera il mare divora il Lungomare

E’ una notte da incubo per la Sicilia a causa del forte maltempo che sta flagellando, in particolare, la provincia di Messina. A Roccalumera le onde altissime e quindi le mareggiate hanno letteralmente divorato il lungomare. Le immagini in basso sono eloquenti della furia del mare in tempesta e della violenza con la uale l’acqua arriva ad invadere le strade.

In diversi punti si notano accumuli di materiale trasportato dalle onde che rischia anche di creare danni alle persone oltre che alle cose. Insomma, un maltempo estremo che sta mettendo a dura prova l’area del messinese (Santa Teresa di Riva, Scaletta, Nizza di Sicilia, Furci Siculo, Giardini Naxos).