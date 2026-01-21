Allerta Meteo, Siracusano: “in Sicilia emergenza drammatica, governo pronto a intervenire”

“Il maltempo che in queste ore ha colpito il Sud e la Sicilia in particolare rappresenta un’emergenza grave e drammatica. I Comuni della costa ionica della provincia di Messina stanno vivendo momenti di estrema difficoltà: mareggiate eccezionali hanno causato danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e attività produttive, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e compromettendo intere comunità. Il governo nazionale segue la situazione con la massima attenzione, in costante contatto con sindaci, autorità locali e Protezione Civile”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.

“In coordinamento con il presidente Renato Schifani, stiamo già predisponendo ogni misura necessaria per garantire supporto immediato e interventi concreti, affinché nessun territorio colpito resti senza aiuti. Il nostro impegno riguarda, ovviamente, non solo la Sicilia, ma tutti i territori del Paese che stanno affrontando simili condizioni meteorologiche estreme. La salvaguardia dei cittadini e il ripristino della normalità nelle aree colpite rappresentano una priorità assoluta del governo, e continueremo a lavorare senza sosta per garantire assistenza e sicurezza”, conclude Siracusano.