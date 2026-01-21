Allerta Meteo Sicilia, disposta ricognizione dei luoghi di cultura dell’Isola

L’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, ha chiesto una ricognizione “rapida e puntuale dei danni nei luoghi della cultura e nei siti archeologici dell’Isola”. “Parallelamente ho disposto che, laddove possibile, sia garantita, una volta superata l’emergenza, la continuità delle aperture e dei percorsi di visita, intervenendo in maniera tempestiva per il ripristino delle strutture danneggiate, così da assicurare il regolare svolgimento di attività ed eventi”, rimarca.

“Nel caso in cui risultassero conseguenze rilevanti per i siti culturali – conclude Scarpinato – ci attiveremo immediatamente, una volta completata la quantificazione, per predisporre un intervento straordinario destinato a riparare i danni e a tutelare il nostro patrimonio culturale”.