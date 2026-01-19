Allerta Meteo Sicilia, disposta l’evacuazione in alcune zone costiere di Acireale

A seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità disponendo, tra l’altro, l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili in zone costiere esposte alle mareggiate: quelli delle vie Garitta e Rapallo e Lungomare Martinez nella frazione di Capo Mulini e di via Molino nella frazione di Santa Maria La Scala. L’ordinanza ha efficacia immediata fino alle 8 del 21 gennaio, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione dell’evento. Chi non fosse in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa potrà contattare il Centro operativo comunale (Coc) al numero 095/895545 per ricevere assistenza. L’amministrazione comunale “invita tutti i cittadini al massimo senso di responsabilità, a seguire le indicazioni delle autorità e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario”.