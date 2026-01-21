Allerta Meteo Sicilia, caos alla viabilità: alcune statali chiuse per frane

E’ emergenza maltempo in Sicilia. Sulla SS288 “Di Aidone” è chiuso il tratto dal km 46,100 al km 51,900 ad Aidone a causa di una frana. Il traffico viene deviato sulle SP17 e SP16 per collegare Aidone, la zona artigianale e Piazza Armerina. Sempre per frana, chiuso il tratto sulla SS185 “Di Sella Mandrazzi” al km 24,750 a Novara di Sicilia (ME). Le deviazioni sono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.