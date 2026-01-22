Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani venerdì 23 gennaio: è il 5° giorno consecutivo | ELENCO COMUNI

L’ondata di maltempo che ha inaugurato la settimana sta progressivamente attenuandosi, ma l’emergenza non può ancora considerarsi del tutto rientrata. In diverse zone d’Italia si continua infatti a fare i conti con le conseguenze del Ciclone Harry, che ha causato allagamenti, danni alle infrastrutture e numerose criticità ancora da verificare prima del pieno ritorno alla normalità.

In altre aree la situazione resta instabile, seppur in maniera più localizzata, mentre al Nord cresce l’attenzione per la nuova allerta neve. Nel frattempo, alcuni sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani: nelle prossime ore potrebbero aggiungersi altre ordinanze.

Di seguito aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse anche domani, venerdì 23 gennaio 2026.

Sicilia