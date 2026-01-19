Allerta Meteo rossa a Reggio Calabria, è ufficiale: domani scuole chiuse

A seguito dell’allerta meteo rossa diramata per la giornata di domani, martedì 20 gennaio, il Comune di Reggio Calabria ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale, vista l’intensificazione delle condizioni meteorologiche previste nelle prossime ore, con il rischio di piogge torrenziali, nubifragi e forti raffiche di vento, oltre a possibili criticità legate a frane e allagamenti. Si valuterà nelle prossime ore anche la chiusura per dopodomani, mercoledì 21 gennaio.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e raccomandano di limitare gli spostamenti non necessari, seguendo esclusivamente i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti.